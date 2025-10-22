Sassari, non si ferma all’alt dei carabinieri: nello stomaco 47 ovuli di cocainaA bordo dell'auto due giovani che hanno tentato di fuggire: arrestati. Sequestrati più di 600 grammi di droga
Ingoia 47 ovuli di cocaina a Sassari. I carabinieri hanno arrestato due uomini, lo scorso weekend, per detenzione ai fini di spaccio dopo un rocambolesco inseguimento notturno. I militari notavano una Ford Focus che viaggiava a velocità sostenuta con all’interno due giovani che, nonostante, ricevessero l’ordine di accostare acceleravano.
Non riuscivano però ad andare molto lontano perché dopo qualche minuto venivano bloccati anche con l’aiuto di altre pattuglie. Dopo i controlli, anche sanitari, i carabinieri scoprivano che uno dei ragazzi aveva ingerito 47 ovuli di cocaina con circa 610 grammi di sostanza stupefacente che, si presume, dovesse essere poi spacciata nel mercato locale.
I due giovani, arrestati, venivano portati a Bancali in attesa della direttissima.