Auto contro moto sulla provinciale 15: morto un dentista di CastelsardoSchianto frontale nel pomeriggio: la vittima è Maurizio Molfino, 70 anni
Tragico incidente sulla strada provinciale 15 Castelsardo-Tergu, dove ha perso la vita un uomo di 70 anni, Maurizio Molfino, originario della Lombardia ma residente da tempo a Lu Bagnu, frazione di Castelsardo.
L'incidente nel pomeriggio, poco dopo le 17, quando l'uomo in sella alla sua moto enduro si è scontrato frontalmente contro una Fiat Punto nera. Ad avere la peggio il settantenne, medico dentista, morto sul colpo.
A niente sono serviti i soccorsi degli operatori sanitari del 118. Sul posto anche l'elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Valledoria per i rilievi volti a stabilire la dinamica dello schianto.