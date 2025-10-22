La fortuna fa tappa a Chiaramonti, paese della provincia di Sassari, poco più di 1500 anime, che festeggia la vittoria al SuperEnalotto, seppure ancora non si conosce l’identità del fortunato giocatore.

Nell’estrazione di martedì 21 ottobre, la Sardegna ancora una volta premiata, grazie ad un "5" da 18.577,76 euro centrato nel piccolo centro del Sassarese.

Il tagliando vincente è stato giocato presso R&S Tabacchi in piazza Repubblica 2, dove si è acceso il sorriso, con la speranza che la fortuna abbia baciato una persona in difficoltà.

La curiosità ha spinto i residenti ad attivare la caccia per conoscere il beneficiario della buona sorte, e già tutti pensano che sia un cittadino che potrà godere della buona vincita. L’ultimo “6” L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio scorso a Desenzano del Garda (BS).

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 23 ottobre, sale a 67,9 milioni di euro.

