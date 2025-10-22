“La biblioteca stregata” è il titolo del ciclo di appuntamenti organizzato dal Comune in occasione di Tuttisanti, della giornata dedicata ai defunti e della festa di Halloween. A partire dalle 16.45, martedì nella biblioteca di piazza Tola, mercoledì 29 nella sede di Li Punti e giovedì 30 in quella di Caniga, i bambini potranno immergersi in un viaggio tra streghe, fantasmi, mummie e mostri, vivendo l’atmosfera di Halloween in modo allegro e creativo.

Lettori e lettrici tra i sei e gli otto anni saranno invitati a scoprire la magia delle storie “da brivido” attraverso letture animate e un laboratorio creativo. Al termine delle letture, i partecipanti realizzeranno un castello stregato con materiali di riciclo, per stimolare la fantasia e avvicinarsi al mondo dell’arte e del riuso. Un’occasione per vivere il fascino del mistero, scacciare le paure e scoprire il piacere della lettura in un’atmosfera magica e accogliente.

I laboratori, gratuiti e aperti fino a esaurimento posti, mirano anche a rafforzare il legame tra famiglie, bambini e istituzioni culturali del territorio. Un invito, dunque, a trascorrere pomeriggi all’insegna della fantasia e della socialità, scoprendo quanto una biblioteca possa essere un luogo vivo e pieno di sorprese.

© Riproduzione riservata