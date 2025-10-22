A causa di un mezzo pesante in avaria è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 131 bis “Carlo Felice” al km 14,000, all’altezza di Bessude.

Il traffico, in direzione Thiesi, è deviato dal km 22,250 al km 8,100. Quello in direzione Ittiri è invece deviato dal km 8,100 al km 22,250.

Sul posto le squadre Anas per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata