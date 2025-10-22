Prosegue l’iter per l’affidamento del nuovo appalto di igiene urbana ad Alghero. Il Servizio Gare e Contratti ha pubblicato la proposta di aggiudicazione all’RTI guidato da Ciclat Trasporti Ambiente di Ravenna, (in partnership con Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.). Alla gara, bandita a marzo, hanno partecipato sette imprese. Il valore complessivo dell’appalto è di 118 milioni di euro, con base d’asta di oltre 86 milioni. La proposta ha carattere provvisorio: l’aggiudicazione definitiva arriverà solo dopo le verifiche sui requisiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici. Il nuovo appalto prevede importanti novità, tra cui raccolta porta a porta estesa a tutto il territorio, più pulizia manuale e lavaggio stradale, 400 nuovi cestini, servizio estivo prolungato, ecocentri aperti anche la domenica e contenitori "smart" nel centro storico.

© Riproduzione riservata