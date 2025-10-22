Mondi solo apparentemente lontani eppure vicinissimi da scoprire, apprezzare e approfondire in appuntamenti dedicati che fondono in un’unica giornata la memoria della storia, il gusto del vino e il ritmo regalato alla baia dagli artisti sul palco.

Domenica a partire dalle 11 il Baretto di Porto Ferro ospita “Archeologia, Vino e Musica”. L’archeologo e surfista Giacomo Paglietti condurrà il pubblico alla scoperta dei segreti e della storia della Dea Madre, figura ancestrale che per millenni ha accompagnato la spiritualità della Sardegna. Tra le centinaia di statuine rinvenute sull’Isola, una delle più preziose proviene proprio dalla domus de janas di Porto Ferro.

La degustazione di vino sarà curata dalla Cantina Palmas di Sassari, eredi di una tradizione vitivinicola che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici, mentre la pare musicale è affidata a TeeDoo, ensemble dal sound originale e trascinante.

