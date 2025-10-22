Giornate della salute, ad Alghero visite specialistiche gratuiteL’iniziativa organizzata dal Distretto Socio-Sanitario di Alghero, Coros, Villanova e Meilogu con la collaborazione dei reparti di Urologia e Cardiologia dell’ospedale Civile
Ad Alghero sono iniziate le “Giornate dedicate alla salute della comunità”, promosse dalla Asl di Sassari per offrire visite specialistiche gratuite dedicate alla prevenzione.
L’iniziativa, organizzata dal Distretto Socio-Sanitario di Alghero, Coros, Villanova e Meilogu con la collaborazione dei reparti di Urologia e Cardiologia dell’ospedale Civile, punta a rafforzare il legame tra territorio e sanità pubblica.
Dopo l’ottimo riscontro della prima giornata, si prosegue il 27 ottobre con visite ginecologiche, pneumologiche, cardiologiche e senologiche per le donne dai 30 ai 50 anni. A novembre focus sulla salute maschile, con appuntamenti il 18 e 25 novembre.
«La tutela del diritto alla salute resta per me una priorità assoluta – afferma il consigliere regionale Valdo Di Nolfo –. Queste giornate rappresentano un passo concreto verso una sanità pubblica più vicina, moderna ed equa».