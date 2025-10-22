Ad Alghero sono iniziate le “Giornate dedicate alla salute della comunità”, promosse dalla Asl di Sassari per offrire visite specialistiche gratuite dedicate alla prevenzione.

L’iniziativa, organizzata dal Distretto Socio-Sanitario di Alghero, Coros, Villanova e Meilogu con la collaborazione dei reparti di Urologia e Cardiologia dell’ospedale Civile, punta a rafforzare il legame tra territorio e sanità pubblica.

Dopo l’ottimo riscontro della prima giornata, si prosegue il 27 ottobre con visite ginecologiche, pneumologiche, cardiologiche e senologiche per le donne dai 30 ai 50 anni. A novembre focus sulla salute maschile, con appuntamenti il 18 e 25 novembre.

«La tutela del diritto alla salute resta per me una priorità assoluta – afferma il consigliere regionale Valdo Di Nolfo –. Queste giornate rappresentano un passo concreto verso una sanità pubblica più vicina, moderna ed equa».

