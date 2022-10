Il Comune di Porto Torres sospende la raccolta della plastica a seguito dell’emergenza rifiuti che ha interessato molti centri del Nord Sardegna. Sia a Sassari che a Porto Torres si registrano dei disagi nella raccolta differenziata. Il disservizio temporaneo è legato da un lato all’incendio all'impianto di Truncu Reale di proprietà della Gesam e, dall'altro, alla momentanea chiusura dell’impianto di Tergu che serve diversi comuni dell’Area Vasta.

Di conseguenza, in attesa di sviluppi, per alcuni giorni sarà sospesa la raccolta della plastica nelle utenze domestiche. "Si tratta di un grande disagio dovuto a due diverse emergenze su cui il Comune di Porto Torres non ha potere di intervento - spiega l'assessore all'Ambiente Massimiliano Ledda - stiamo comunque cercando strade alternative e chiediamo alla cittadinanza di collaborare non lasciando la plastica per strada. Stiamo facendo di tutto perché il disagio duri pochi giorni".

Nel frattempo la Procura della Repubblica di Sassari ha disposto il dissequestro dell’impianto di Truncu Reale. Liberi i piazzali non raggiunti dalle fiamme e le zone che potrebbero essere riutilizzate per il riavvio dell’attività di smaltimento rifiuti. L’istanza di dissequestro era stata presentata dal legale della società, Nicola Lucchi, per ben due volte, allo scopo di consentire ai titolari del deposito di poterla predisporre per la vendita. Il sostituto procuratore Maria Paola Asara ha rimesso l’intera area a disposizione dei proprietari, ad esclusione degli uffici. Le aree disponibili potrebbero essere riutilizzate per lo stoccaggio della plastica, una soluzione possibile per risolvere il problema dello smaltimento.

© Riproduzione riservata