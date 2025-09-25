Una discarica abusiva è stata rinvenuta nell’area dell’ex Comunità Primavera a Porticciolo, nello spazio un tempo adibito a falegnameria. La segnalazione, giunta da un cittadino, ha portato il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas a un sopralluogo e alla denuncia all’Ufficio Ambiente e al Corpo Forestale.

Le indagini, avviate da mesi, hanno già individuato alcuni responsabili dell’abbandono sistematico dei rifiuti. L’Ufficio Ambiente, che ha già effettuato più bonifiche con costi rilevanti, ha richiesto 30.000 euro per proseguire gli interventi.

«Le discariche abusive contaminano suolo, acqua e aria, rilasciando sostanze tossiche e mettendo a rischio la salute pubblica. L’abbandono dei rifiuti è un reato punito con pene fino a 3 anni di reclusione», ha dichiarato Mulas. Il 1° ottobre si terrà un sopralluogo ufficiale con Comune, Parco di Porto Conte, Forestale, Polizia Locale e l’Università di Sassari per definire interventi di bonifica e nuove misure di tutela ambientale.

© Riproduzione riservata