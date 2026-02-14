L’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Sennori a causa del maltempo hanno rinviato la sfilata del Carnevale Sennorese. Alle ore 18 la pioggia non è cessata e le condizioni meteo sono ulteriormente peggiorate. «Le previsioni indicavano un miglioramento in serata, ma non si sono verificate le condizioni necessarie», è scritto nella nota.

«Abbiamo atteso fino all’ultimo momento, valutando anche una riduzione del percorso per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, ma non è stato possibile», precisano. «La scelta di confermare fino all’ultimo è stata frutto di valutazioni oggettive e responsabili. Un eventuale rinvio avrebbe di fatto comportato l’annullamento, per ragioni legate ai tempi autorizzativi, agli impegni già assunti con i gruppi partecipanti e agli adempimenti amministrativi, oltre che per il coinvolgimento delle attività del territorio che avevano organizzato acquisti e servizi in vista della giornata». La manifestazione è stata rinviata a martedì 17 febbraio. «Ogni punto di vista merita rispetto- concludono – ma il nostro compito, però, è assumere decisioni nell’interesse generale della comunità, anche quando ciò comporta maggiori responsabilità e un impegno più gravoso.»

