Primarie nel Partito democratico del Comune di Ittiri in vista delle prossime amministrative. Il direttivo dei dem, che ha stabilito la data delle consultazioni interne al Pd, in programma domenica 1° marzo dalle 8.30 alle 22.30, ha scelto il candidato Baingio Cuccu che potrebbe concorrere il prossimo maggio per le elezioni comunali. La candidatura di Cuccu emerge come una scelta condivisa, consolidata dal voto del direttivo del Pd di Ittiri che si è espresso con una netta maggioranza di 16 voti favorevoli contro 5. Il percorso che ha portato al nome di Cuccu, attuale assessore alla Cultura e sport, nasce da un’attenta riflessione sulle indicazioni della maggior parte dei componenti della coalizione attualmente in comune, che ha individuato in lui il profilo ideale per guidare il centrosinistra. «La sua figura rappresenta una sintesi efficace tra l'esigenza di dare continuità al lavoro svolto e la naturale apertura al rinnovamento, raccogliendo il sostegno di gran parte della base politica». Cuccu ribadisce con forza la validità del progetto politico proposto, «che nasce nel segno della continuità amministrativa con l'ottimo lavoro svolto dall'amministrazione uscente guidata dal primo cittadino e consigliere regionale Antonio Sau, ma che guarda al futuro con rinnovato slancio e competenza» Per Cuccu «Nonostante l'indicazione del direttivo, chiara e inequivocabile, e il supporto della maggior parte dei partiti dell’attuale coalizione di maggioranza, accogliamo con assoluto rispetto la richiesta avanzata da una minoranza del partito di ricorrere allo strumento delle primarie, così come previsto dallo statuto del Pd».

© Riproduzione riservata