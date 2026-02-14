La coalizione di centrosinistra che a Porto Torres sostiene la candidatura a sindaco di Massimo Mulas prosegue il percorso programmatico, con gli incontri delle forze politiche nella sede del Partito democratico.

Giovedì scorso l’ultimo confronto del tavolo politico, in vista delle elezioni in programma il prossimo mese di maggio. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dei partiti e movimenti che avevano già aderito alla coalizione – Pd, Progetto Turritano, Orizzonte Comune, Europa Verde, Sinistra Futura, Progressisti, Partito socialista e liste civiche - oltre al gruppo di +Europa, che ha sciolto le riserve ufficializzando il proprio sostegno alla candidatura del sindaco uscente.

Assente «per impegni già programmati» il gruppo del Movimento 5 Stelle, che aveva precedentemente presentato qualche perplessità in merito ad alcune alleanze con Porto Torres Avanti.

Nel corso dell’incontro si è svolto un confronto ampio sulle priorità per la città e sulle linee guida che caratterizzeranno il programma della coalizione.

Al termine dei lavori è stato istituito un gruppo di lavoro che, nelle prossime settimane, avrà il compito di definire nel dettaglio il programma condiviso a sostegno della candidatura di Massimo Mulas. L’obiettivo comune è quello di costruire un programma elettorale in piena continuità con il mandato amministrativo portato avanti fino ad ora, valorizzando il lavoro svolto, consolidando i risultati raggiunti e completando i progetti avviati. Una proposta politica solida e coerente, capace di rafforzare il percorso intrapreso e di offrire alla comunità turritana una visione chiara e concreta per il futuro della città. Seguiranno ulteriori momenti di confronto e iniziative pubbliche per coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio nella definizione del programma.

