Via libera ai lavori di demolizione e messa in sicurezza di una casa in Vicolo Iosto, ad Ozieri, un appartamento di proprietà privata crollato sulla strada. L’intervento prevede la demolizione delle porzioni pericolanti, la messa in sicurezza degli spazi pubblici e privati e la completa rimozione dei materiali di risulta. A pochi mesi dal crollo, grazie all’assessorato ai Lavori Pubblici e al lavoro degli uffici tecnici competenti, è stato possibile arrivare all’avvio delle opere necessarie per mettere definitivamente in sicurezza l’area.

Il cantiere è seguito e sovrinteso costantemente dall’ingegnere Marco Mascia, a seguito di un’attenta verifica statica e di un’accurata progettazione, con particolare riferimento ai calcoli strutturali necessari per le sbadacchiature, i puntellamenti e le altre opere provvisionali. L'impresa operante è la Ditta Oggiana Gian Mario di Ozieri. I lavori comporteranno inevitabilmente alcuni disagi al transito veicolare e alla viabilità della zona.

Per questo motivo l’amministrazione ha chiesto ai cittadini residenti un po’ di pazienza, disponibilità e collaborazione durante lo svolgimento delle opere. Si tratta, infatti, di disagi temporanei e necessari per raggiungere un obiettivo: restituire sicurezza all’area e garantire maggiore tranquillità ai residenti e a tutti coloro che vivono e transitano in vicolo Iosto.

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