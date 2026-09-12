C’è un inchiesta penale sull’incidente avvenuto a Pattada nei giorni scorsi, un episodio che ha avuto pesantissime conseguenze. Un ragazzo di 14 anni si stava spostando in un delle vie del paese in sella al suo cavallo, per ragioni in via di accertamento un furgone ha travolto l’animale e l’adolescente è volato sull’asfalto.

Il giovanissimo fantino è stato soccorso dal personale del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa di un trauma cranico e facciale. La vittima dell’incidente è stata trasferita d’urgenza nell’ospedale civile di Sassari e ora si trova nel reparto di Neurochirurgia. Non è in pericolo di vita, gli specialisti dell’ospedale sassarese hanno effettuato un intervento chirurgico molto delicato che è riuscito perfettamente.

Dopo l’incidente il cavallo è morto, dramma nel dramma: il ragazzino era affezionatissimo.

I Carabinieri stanno accertando le cause dell’incidente, indagato è un uomo di Buddusò. La famiglia del giovanissimo paziente ricoverato in Neurochirurgia, assistita dall’avvocato Pietro Maria Sini, sta seguendo l’evolversi dell’inchiesta.

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