Sassari: 1 milione e 902mila per riqualificare la palestra Iti AngioyFondi stanziati dalla Città Metropolitana
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Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della “Palestra Grande” dell’Iti Angioy a Sassari. È la Città Metropolitana a dare il via libera, per il IV lotto, a un intervento da 1 milione e 902mila euro, che prevede lavori di demolizione, bonifica dell’amianto e di riqualificazione degli spazi, nell’ambito del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. L’iniziativa fa parte del finanziamento complessivo da 8 milioni e 822mila euro destinato all’istituto superiore sassarese, proveniente per 7,94 milioni dal Fondo per lo sviluppo e la coesione Fsc 2021-2027 e per 882.240 euro dal cofinanziamento dell’Ente. Rispetto al IV lotto il progetto è stato aggiornato e completato fino all’approvazione definitiva con il parere favorevole di coerenza rilasciato dall’Unità di Progetto Iscol@. “Intervenire sull’ITI Angioy significa prenderci cura di una struttura scolastica e, soprattutto, delle persone che ogni giorno la vivono e nella quale lavorano e si formano.
Significa, in sostanza, prenderci cura della comunità, della città e dell’intero territorio - spiega il sindaco metropolitano Giuseppe Mascia -. La qualità degli spazi in cui ragazze e ragazzi studiano, socializzano e svolgono attività sportive, è parte integrante della qualità dell’offerta educativa e formativa. Mettiamo in campo risorse importanti per superare problematiche di lungo corso e costruire ambienti più sicuri, funzionali e capaci di rispondere alle esigenze degli studenti - conclude -. È un investimento sul presente, ma soprattutto sulla scuola che vogliamo consegnare al futuro della nostra comunità”. L’azione verrà curata dal Settore 4 - Edilizia e Pianificazione territoriale e ambientale, la cui dirigente è Vittoria Loddoni.