Interferenze Lte-5G sulla ricezione del segnale della televisione, stanno creando disagi nel centro abitato di Villanova Monteleone. Il sindaco Quirico Meloni ha inviato una missiva al Ministero competente. Sono diversi i cittadini che in questi giorni hanno segnalato difficoltà significative nella ricezione del segnale Tv, in particolare nelle ore pomeridiane e serali, con l’impossibilità alla fruizione dei diversi programmi televisivi sia su reti Rai che su reti di emittenti private nazionali e regionali.

Criticità che sta ingenerando insofferenza e proteste da parte di molti cittadini che, di punto in bianco, risultano essere esclusi dal diritto a fruire del servizio televisivo. Il problema parrebbe ricondursi alla interferenza LTE/5G a seguito della installazione e/o potenziamento di impianti LTE/5G, autorizzati dagli uffici ministeriali competenti, installati in diverse aree del territorio comunale, in particolare in località Bena Longa e Sa Serra, da diversi gestori telefonici e internet, quali Win 3, Vodafone, Tim, Zefiro Net.

La criticità è stata evidenziata con una lettera che il primo cittadino ha inviato all’indirizzo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dip Digitale - Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, chiedendo un intervento per la soluzione del problema. Nel frattempo, dopo consulto con un funzionario Arpas della Regione Sardegna, una possibile soluzione “fatta in casa” potrebbe essere quella di posizionare un “componente filtro” sull’antenna TV, subito prima dell’amplificatore, al fine di schermare le interferenze causate dagli impianti LTE/5G dei gestori telefonici. La maggior parte dei tecnici antennisti ha mostrato disponibilità e potrebbero così risolvere il problema.

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