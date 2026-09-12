Nel garage il centro dello spaccio a pochi passi dal cuore della città di Porto Torres.

Un uomo è stato arrestato per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, operazione che svolta giovedì pomeriggio dai carabinieri della radiomobile della compagnia locale, impegnati nell’attività di controllo e perlustrazione del territorio.

L’uomo ha attirato l’attenzione dei militari, mentre nel garage della centrale via Sassari mostrava un atteggiamento di nervosismo e un fare sospetto. Quindi i carabinieri hanno deciso di procedere con la perquisizione personale controllando anche all’interno dell’autorimessa. Qui i militari hanno rinvenuto 6,44 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina divisa in dosi; ulteriori 197,97 grammi di marijuana, oltre a 1750 euro in contante e due bilancini, materiale probabilmente usato per lo spaccio.

L’uomo è finito in manette e posto agli arresti domiciliari, misura convalidata dal giudice del Tribunale di Sassari.

© Riproduzione riservata