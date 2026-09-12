La compagnia barracellare di Castelsardo ha un nuovo segretario, figura professionale di rilievo all'interno delle divise verdi. Nei giorni scorsi, la giunta comunale, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, ha dato il via libera alla nomina di Pier Paolo Conconi (a destra nella foto), che vanta un’esperienza trentennale all’interno dei gruppi di polizia rurale. Conconi è infatti segretario e barracello a Sedini fin dalla costituzione della compagnia, e ricopre incarichi anche a Bulzi e Valledoria. A lui e al comandante Giovanni Maria Pintus vanno gli auguri da parte dell’intera amministrazione perchè possa esercitare l'attività mantenendo un rapporto di fiducia e collaborazione con il Comune. «Auguri di buon lavoro al nuovo segretario Conconi – commenta l’assessora alla Compagnia Barracellare, Grazia Lorenzoni –. Le sue competenze, maturate in decenni di lavoro all’interno della polizia rurale, contribuiranno certamente alla crescita dell’intero gruppo dei barracelli, che ogni giorno svolgono un lavoro prezioso al servizio dell’intera comunità».

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