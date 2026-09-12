Solidarietà dai vertici del Parco Nazionale dell’Asinara che si stringono al Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena per il grave incendio boschivo che ha provocato danni ingenti all’isola di Santa Maria, dove per due giorni hanno operato i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Le fiamme hanno distrutto parte del patrimonio naturale di straordinario valore, un territorio che l’Ente Parco Asinara sente particolarmente vicino per la comune identità insulare e per il legame che unisce le due aree protette.

«Desidero esprimere personalmente la mia vicinanza alla presidente, al sindaco e a tutta la comunità maddalenina per quanto accaduto sull’isola di Santa Maria. Lo faccio come presidente del Parco nazionale dell’Asinara, ma inevitabilmente anche come maddalenino. Conosco il valore di quelle isole, la loro bellezza e la loro fragilità, e vedere colpito dal fuoco un luogo così prezioso provoca un sentimento che va oltre la solidarietà istituzionale». Queste le parole del presidente del Parco Asinara, Gianluca Mureddu che esprime la vicinanza dell’isola a La Maddalena, uniti nella tutela e nella salvaguardia dei propri territori.

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