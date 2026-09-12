Un uomo è stato arrestato a Sassari con l'accusa di rapina aggravata. Mercoledì scorso i carabinieri sono intervenuti in piazza Mercato, dopo una segnalazione al 112, che riferiva di un rapinatore bloccato da alcuni cittadini.

Era stato fermato perché, poco prima, in Piazza Azuni aveva strattonato con violenza una giovane per rubarle la borsa, tentando di fuggire e venendo raggiunto da alcune persone che avevano assistito alla scena. L’uomo ha rischiato il linciaggio, ma poi sono arrivati i militari dell'Arma che l’hanno tratto in arresto.

Il rapinatore aveva una ferita lacero contusa alla gamba, autoinferta con un coltello poi rinvenuto e sequestrato. Poco prima, vicino al cinema Moderno, con volto nascosto da una mascherina chirurgica, si era scagliato contro altre due ragazze, portando via una borsa che poi è stata recuperata con l’intervento di alcuni cittadini.

L'uomo è stato condotto in carcere a Bancali su disposizione della Procura della Repubblica. Intanto si indaga per appurare eventuali responsabilità della stessa persona in merito a rapine precedenti compiute con l'identico modus operandi, nella notte del 7 settembre, nel centro cittadino, sempre contro ragazze, minacciate con un coltello o con una bottiglia in vetro e private dei loro beni. Episodi che avevano creato particolare allarme sociale soprattutto nel centro storico.

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