Con una cerimonia emozionante Villanova Monteleone ha festeggiato un importante traguardo raggiunto da Leonarda Arca, che proprio ieri ha compiuto ben 103 anni. Il sindaco Quirico Meloni ha portato i suoi auguri a nome di tutta l’amministrazione comunale, alla presenza anche del parroco don Giuseppe Cacciotto e del comandante della locale Caserma dei Carabinieri, il maresciallo capo Matteo Dettori, svestitosi per l’occasione del ruolo di sindaco di Uri.

Insieme hanno consegnato la targa ricordo della Amministrazione comunale, portando l’affetto e l’abbraccio di tutta la comunità villanovese all’arzilla ultracentenaria. Leonarda Arca ha ringraziato di cuore brindando alla salute e alla lunga vita di tutti i presenti.

Per tutti è stato un momento particolarmente toccante e, nonostante un udito non più impeccabile, la ultracentenaria ha dimostrato una grande lucidità e una memoria straordinaria, ricordando gli anni trascorsi a Uri, quando il fratello don Salvatore Arca ricopriva l’incarico di parroco, e l’amicizia che la legava alla madre del sindaco, la signora Angelica. Non sono mancate le lacrime, dettate anche dalla gioia di vedere tante persone riunite nella sua casa per festeggiarla: un affetto che si è fatto ancora più intenso quando Leonarda ha spento la sua 103ª candelina.

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