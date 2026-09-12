Alghero, auto finisce fuori strada e si ribalta: conducente ferito, elisoccorso in voloLo schianto in località Maristella - Porto Conte, sul posto i vigili del fuoco
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Incidente stradale ad Alghero nella zona di Maristella - Porto Conte.
Per cause ancora da accertare un’auto è finita fuori strada cappottandosi ed atterrando su un lato. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre il conducente dalle lamiere affidandolo poi alle cure del personale del 118, intervenuto con l’elisoccorso.
Dopo un primo controllo, il conducente è stato trasportato al Pronto Soccorso di Sassari per ulteriori accertamenti. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza sia la macchina che l’area interessata.
Sul posto polizia locale, elisoccorso e 118.
(Unioneonline)