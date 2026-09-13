Nave Vespucci è rientrata in Italia, dopo la Campagna Nord America iniziata il 9 maggio a Genova. Da ieri in navigazione al largo della Sardegna in arrivo da Cadice (Spagna), poi l'attracco al molo Ichnusa del porto di Cagliari per l'abbraccio delle migliaia di visitatori, circa 10mila, che potranno ammirarla per i prossimi due giorni, sino al 15 settembre.

La Nave Vespucci, al molo Ichnusa al suo rientro in Italia dopo il Tour in nord America (Ansa)

«Direi che questo tour è andato bene. Un tour che ci ha portato al di là dell'Atlantico, negli Stati Uniti per onorare il 250/o anniversario dell'indipendenza americana. Quindi 3 tappe negli Usa: Baltimora, New York, Boston, con parata navale il 4 luglio sotto la Statua della Libertà sul fiume Hudson. Dopodiché ci siamo spostati più a nord in Canada per onorare un altro invito, quello del Rendez-vous naval de Québec, insieme ad altre navi in Canada e poi la traversata di ritorno.

Il Capitano di Vascello Nicasio Falica (Ansa)

Quindi dopo 4 mesi di nuovo in Italia, Cagliari prima tappa, chiaramente felici per come è andata la campagna in Nord America e per essere tornati di nuovo in casa, insomma tra gli italiani», ha detto il comandante di Nave Vespucci, il Capitano di Vascello Nicasio Falica.

La Nave Vespucci, al molo Ichnusa al suo rientro in Italia dopo il Tour in nord America (Ansa)

In particolare il percorso che ha portato l'equipaggio del veliero (circa 220 militari ai quali in estate si aggiungono circa 150 allievi) al di là dell'Oceano, da Tenerife, l'ultima tappa europea nelle Isole Canarie, agli Stati Uniti è stato lungo. «Ventinove giorni», ricorda il comandante, «la tratta più lunga nella storia di nave Amerigo Vespucci, che abbiamo voluto fare a vela, che è il modo in cui è stata concepita questa nave. E così siamo andati a cercare i venti alisei per cui siamo dovuti andare molto a sud, quindi una tratta inizialmente di 3000 miglia è diventata una di 4000 miglia per andare a cercare il vento. Ma questo ci ha permesso di arrivare veleggiando dall'altra parte dell'Atlantico e anche con un giorno di anticipo».

La Nave Vespucci, al molo Ichnusa al suo rientro in Italia dopo il Tour in nord America (Ansa)

Un Tour Mondiale 2026 - annunciato nel settembre 2025 dal ministro della Difesa Guido Crosetto e che è un'iniziativa del ministero e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi spa e sviluppata in collaborazione con i ministeri di Esteri, Cultura, Sport e Disabilità - che si chiuderà a Trieste in occasione della Barcolana, a ottobre dopo avere fatto tappa a Venezia (dal 2 al 7 ottobre), Napoli in occasione delle preliminari dell'America's Cup e Castellammare di Stabia, porto di costruzione del veliero, dal 17 al 19 settembre.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata