Il sindaco di Tissi, Giovanni Maria Budroni, ha disposto tramite ordinanza alcuni interventi di contenimento, cattura e allontanamento dei cinghiali che pascolano nel territorio comunale. Il provvedimento consentirà di attivare gli interventi urgenti per gestire la crescente presenza di cinghiali nel territorio, garantendo sicurezza pubblica, strade più sicure e tutela delle attività agricole.

Il Piano d’intervento prevede la cattura e il contenimento con operazioni periodiche con trappole e recinzioni, con tecniche non cruente. Inoltre è previsto il divieto di alimentazione e di somministrazione del cibo ai cinghiali e alla fauna selvatica. Ogni avvistamento deve essere comunicato alla Polizia Locale.

Elemento importante è la collaborazione tra enti, quali la Città Metropolitana di Sassari, il Corpo Forestale e Polizia Locale, la Asl di Sassari.

Il Corpo Forestale dello Stato, in collaborazione con la Polizia Locale di Tissi, effettuerà la vigilanza sulle operazioni di cattura e l'eventuale rimozione degli animali. Gli agenti della Polizia Locale coadiuveranno nelle attività di presidio e gestione delle situazioni di emergenza.

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