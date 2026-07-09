l’incidente
09 luglio 2026 alle 17:06
Sassari, auto investe un ragazzo e si ribaltaAlla guida un settantottenne che potrebbe aver accusato un malore
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Si ribalta nel primo pomeriggio con l’auto in via dei Mille a Sassari.
L'auto, condotta da un settantottenne, ha prima investito un giovane per poi cappottarsi sulla strada, prendendo anche altre due automobili.
L’uomo potrebbe essersi sentito male prima dell’incidente e, appena soccorso, è apparso in stato confusionale.
Le condizioni del ragazzo non desterebbero preoccupazioni.
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