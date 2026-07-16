Allarme truffe nel territorio di Sassari. Alcuni episodi negli ultimi due giorni hanno rilanciato l’emergenza sul tema e la polizia di Stato mette in guardia in particolare le persone più prese di mira: anziani e soggetti vulnerabili. Il modus operandi è stato identico in tutti i casi, iniziando dalle telefonate in cui i truffatori si presentavano come esponenti delle forze dell'ordine, utilizzando spesso un marcato accento campano. In seguito una o più persone raggiungevano l’abitazione delle vittime esibendo una finta divisa riconducibile all'Arma dei Carabinieri e qualificandosi come militari in servizio.

Spesso si riferisce che, nel quartiere, si sono verificati furti in abitazione e che, per compiere presunte indagini, si rende necessario verificare oro, gioielli e oggetti preziosi custoditi in casa. La persona viene distratta e, intanto, i finti carabinieri si impossessano del denaro e dei preziosi per poi darsi alla fuga. È successo anche di telefonare alle parti offese in cui si dice che le loro autovetture sarebbero state rubate e utilizzate per commettere una rapina impiegando una targa clonata.

Con questa falsa ricostruzione hanno convinto la vittima a mettere assieme contanti e gioielli, sostenendo che sarebbe stato necessario portarli alla Motorizzazione per alcuni accertamenti. La vittima, purtroppo, ha consegnato ai truffatori circa 2200 euro oltre ad alcuni gioielli di famiglia. Ci sono casi in cui poi si finge di ricevere una chiamata dalla Questura o dal Comando Provinciale dei Carabinieri, sostenendo di dover verificare se alcuni gioielli custoditi in casa siano collegati ad un recente furto. Anche in questo caso, i truffatori si presentano nell'abitazione indossando una falsa uniforme e qualificandosi come appartenenti alla Polizia o all'Arma. Qualche volta i colpi vanno a vuoto perché i cittadini riconoscendo i segnali della truffa hanno subito contattato il 112, consentendo alle forze dell'ordine di intervenire.

La dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari e portavoce della Questura dichiara: "Queste truffe fanno leva sulla paura, sull'urgenza e sulla fiducia che i cittadini ripongono nelle Istituzioni. È proprio questo rapporto di fiducia che i criminali cercano di sfruttare. Per questo invitiamo tutti a diffidare di chiunque, anche qualificandosi come appartenente alle Forze dell'Ordine, chieda denaro, gioielli o l'accesso alla propria abitazione con motivazioni di questo tipo".

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