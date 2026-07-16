L’allarme
16 luglio 2026 alle 13:21aggiornato il 16 luglio 2026 alle 13:22
Sassari, fuga di gas in via Camboni: intervengono i vigili del fuocoLa perdita in un bombolone interrato, strada chiusa al traffico
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Fuga di gas oggi a Sassari in via Camboni a Li Punti.
Alle 9.30 sono intervenuti i vigili del fuoco, e usando gli strumenti in dotazione, sono riusciti a trovare la perdita in un bombolone interrato, nel gruppo valvolare.
La squadra ha poi posizionato una torcia consentendo di mettere in sicurezza il lavoro dell’azienda fornitrice. Non si registrano feriti.
La strada è stata chiusa al traffico, durante le operazioni di svuotamento.
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