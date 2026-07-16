Fuga di gas oggi a Sassari in via Camboni a Li Punti.

Alle 9.30 sono intervenuti i vigili del fuoco, e usando gli strumenti in dotazione, sono riusciti a trovare la perdita in un bombolone interrato, nel gruppo valvolare.

La squadra ha poi posizionato una torcia consentendo di mettere in sicurezza il lavoro dell’azienda fornitrice. Non si registrano feriti.

La strada è stata chiusa al traffico, durante le operazioni di svuotamento.

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