Momenti di tensione nei giorni scorsi ad Alghero, dove una lite tra una coppia in strada ha richiesto l'intervento della polizia.

Gli agenti del commissariato, impegnati nei consueti controlli del territorio, sono intervenuti dopo aver notato i due discutere animatamente. Durante gli accertamenti, l'uomo, che secondo i poliziotti appariva in evidente stato di alterazione probabilmente dovuto all'abuso di alcol, avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori, rivolgendo loro insulti e minacce e opponendosi ai controlli. Nonostante i tentativi di riportare la calma, l'uomo ha continuato a mantenere un comportamento ostile ed è stato così condotto negli uffici del commissariato di via Kennedy per l'identificazione e gli adempimenti di rito. Anche negli uffici di polizia avrebbe proseguito con offese e minacce nei confronti degli agenti.

Al termine delle procedure è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia a pubblico ufficiale.

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