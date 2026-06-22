Grave incidente sull’isola dell’Asinara dove una turista è caduta battendo violentemente la testa a terra, poco prima di imbarcarsi per rientrare a Porto Torres. La donna di 79 anni, originaria di Bergamo, dopo una giornata trascorsa sull'isola, stava per salire a bordo del traghetto quando è caduta rovinosamente nel molo di Cala Reale riportando un trauma cranico.

Sul posto sono arrivati i soccorritori e il medico del Cisom del presidio sanitario dell'isola che, dopo le prime cure, hanno disposto l'immediato trasferimento della donna in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Alghero.

Sono sono intervenuti anche i carabinieri, il Corpo forestale e gli operatori del Cisom. Il comandante della motonave Sara D ha atteso che si concludessero le operazioni di soccorso prima di riprendere il viaggio di rientro, l’emergenza ha determinato un certo ritardo nell'arrivo a Porto Torres.

© Riproduzione riservata