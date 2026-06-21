Schianto all’alba sulla SP 25 all’altezza del km 9.

L’allarme poco prima delle sei, quando per cause ancora da accertare un’auto è finita fuori strada finendo la sua corsa contro gli alberi.

Immediato l’intervento del personale sanitario, che ha stabilizzato e trasportato il conducente, unico occupante, in pronto soccorso.

Un'altra immagine dell'incidente
Un'altra immagine dell'incidente
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Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto e la zona dell’incidente, e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

(Unioneonline)

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