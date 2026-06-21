Sassari, schianto all’alba sulla SP 25: auto finisce fuori strada, un ferito in ospedalePer cause ancora da accertare la vettura è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro gli alberi ai margini della carreggiata
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Schianto all’alba sulla SP 25 all’altezza del km 9.
L’allarme poco prima delle sei, quando per cause ancora da accertare un’auto è finita fuori strada finendo la sua corsa contro gli alberi.
Immediato l’intervento del personale sanitario, che ha stabilizzato e trasportato il conducente, unico occupante, in pronto soccorso.
Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto e la zona dell’incidente, e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.
(Unioneonline)