C’erano anche i carabinieri del comando provinciale di Sassari nello spazio espositivo della quarta edizione del Shooting Show, che si è svolto ad Ozieri nelle giornate del 12, 13 e 14 giugno, presso il Quartiere Fieristico San Nicola. Un’area riservata alle Forze Armate e alle Forze di Polizia che ha riscosso particolare curiosità e ammirazione e che ha visto la presenza della pattuglia ippomontata della stazione Carabinieri a Cavallo di Foresta Burgos, testimonianza del profondo legame dell’Istituzione con la tutela del territorio e con le storiche tradizioni della Sardegna. Nello spazio espositivo, l’Arma ha illustrato ai numerosi visitatori i dispositivi tecnologici e le dotazioni operative in uso al Nucleo carabinieri subacquei di Cagliari che ha esposto le attrezzature e i dispositivi impiegati nelle attività di ricerca e ispezione dei fondali marini e lacustri.

Tra i materiali presentati anche lo scooter subacqueo per il trasporto degli operatori e il ROV (Remotely Operated Vehicle), un veicolo filoguidato operato a distanza che consente l’esplorazione e lo svolgimento di operazioni complesse fino a 300 metri di profondità, senza richiedere l’immersione fisica del personale specializzato.

Presenti, inoltre, gli Artificieri Antisabotaggio del comando provinciale di Sassari e i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna che hanno esposto le rispettive dotazioni, accompagnati anche da due unità cinofile che hanno fornito dimostrazioni pratiche relative alle capacità operative nella localizzazione di sostanze stupefacenti, armi ed esplosivi. L’Arma rappresentata anche dai carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Ozieri, che hanno presenziato all’evento esponendo un’autovettura Alfa Romeo Giulia in versione potenziata e protetta, utilizzata nei compiti istituzionali di pronto intervento e controllo della circolazione stradale.

La presenza dell’Arma dei Carabinieri al Sardinia Shooting Show 2026 ha rappresentato un significativo momento di vicinanza e interazione con la cittadinanza, raccogliendo il riscontro favorevole dei promotori dell’evento e della comunità.

© Riproduzione riservata