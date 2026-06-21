L’emergenza
21 giugno 2026 alle 10:57
Sassari, paura in un’abitazione di via Canopolo: crolla una parte del soffittoL’allarme nella notte, l’intervento di vigili del fuoco, carabinieri e 118. Nessuno è rimasto ferito
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Momenti di paura ieri notte in centro storico a Sassari. Attorno alle 23, in via Canopolo, è caduto un pezzo di soffitto da una casa all’ultimo piano, in cui per fortuna non era presente nessuno.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, i carabinieri e il 118. Non si è registrato alcun ferito.
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