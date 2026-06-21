Momenti di paura ieri notte in centro storico a Sassari. Attorno alle 23, in via Canopolo, è caduto un pezzo di soffitto da una casa all’ultimo piano, in cui per fortuna non era presente nessuno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, i carabinieri e il 118. Non si è registrato alcun ferito.

© Riproduzione riservata