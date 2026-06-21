Indagini in corso su una morte avvenuta in una stanza del B&B Hotels in via Padre Zirano a Sassari.

L'uomo, 48 anni, gallurese, è stato trovato stamattina senza vita dalle persone incaricate delle pulizie. 

La polizia di Stato sta compiendo gli accertamenti del caso su incarico del pm titolare Giovanni Porcheddu  che ha disposto il sequestro del cadavere.

Non sarebbero presenti segni di violenza.

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