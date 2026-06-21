il giallo
21 giugno 2026 alle 14:03aggiornato il 21 giugno 2026 alle 14:04
Tragica scoperta in un B&B a Sassari, trovato morto un 48enne gallureseSul caso indaga la Polizia, sequestrato il cadavere
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Indagini in corso su una morte avvenuta in una stanza del B&B Hotels in via Padre Zirano a Sassari.
L'uomo, 48 anni, gallurese, è stato trovato stamattina senza vita dalle persone incaricate delle pulizie.
La polizia di Stato sta compiendo gli accertamenti del caso su incarico del pm titolare Giovanni Porcheddu che ha disposto il sequestro del cadavere.
Non sarebbero presenti segni di violenza.
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