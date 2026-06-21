Ancora stallo per la metropolitana di superficie a Sassari.

Inaugurato nel 2006 il percorso Emiciclo Garibaldi-stazione dei treni e, tre anni dopo, il prolungamento fino a Santa Maria di Pisa, mancano ancora i lotti 3 e 4, quelli che devono collegare il centro con le periferie di Sant’Orsola e Li Punti. Da tempo però il progetto si è arenato in rinvii, dilazioni e ripensamenti, rendendo l’opera ormai un sogno.

Nei giorni scorsi, in consiglio comunale, rispondendo a una interrogazione di Fratelli d’Italia sia il sindaco, Giuseppe Mascia, che l’assessore alle Infrastrutture della mobilità, Massimo Rizzu, hanno fornito le ultime notizie sullo stato delle cose.

In primo piano il tratto 4° la cui progettazione aveva ricevuto una proroga dal ministero dei Trasporti, fino al 19 febbraio di quest’anno, in modo da consentirne il completamento. Palazzo Ducale ha avuto modo di valutare una variante al tracciato, pensato da Arst, che dovrebbe passare per via Camboni a Li Punti. Una soluzione ritenuta troppo impattante mentre non lo sarebbe quella, su cui sta ragionando il Comune, di via Millelire. Per continuare in questo senso serve però il via libera da Roma, tuttora non arrivato. “I 55 milioni di euro di finanziamento- garantisce Mascia- non verranno persi”. Sul lotto 3 permane il rebus di una tratta che, nei programmi, doveva scorerre davanti all’Istituto Alberghiero e per cui è stata avanzata un’altra possibilità. Arst ha risposto “no” per l’incompatibilità della rotaia. E la metrotranvia, nelle sue diramazioni, rimane un miraggio.

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