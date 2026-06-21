Il sole che picchia sui balconi, il maestrale che asciuga il terreno in poche ore, settimane intere senza una goccia di pioggia. L'estate è meravigliosa, ma per molte piante rappresenta una vera prova di resistenza. Non tutte, però, soffrono il caldo. Alcune specie sembrano nate apposta per affrontare temperature elevate, vento, salsedine e lunghi periodi di siccità. Sono le regine dei giardini mediterranei: belle da vedere, facili da curare e capaci di regalare colore e profumo anche nei mesi più torridi dell'anno. Per chi sogna un terrazzo rigoglioso senza trasformarsi in schiavo dell'annaffiatoio, la scelta delle piante giuste è fondamentale. Dalle aromatiche che arricchiscono la cucina alle specie ornamentali che colorano cortili e verande, ecco dieci alleate perfette per sopravvivere all'estate.

Lavanda

Il suo profumo è uno dei simboli dell'estate mediterranea. La lavanda ama il sole pieno e teme soprattutto i ristagni d'acqua, molto più della siccità. Una volta attecchita richiede pochissime cure e durante la fioritura regala sfumature viola capaci di trasformare balconi e giardini. Inoltre attira api e impollinatori, preziosi per l'ecosistema.

Rosmarino

Robusto, aromatico e praticamente indistruttibile. Il rosmarino cresce spontaneamente in molte zone costiere della Sardegna e sopporta senza problemi sole, vento e salsedine. Può essere coltivato sia in vaso che in piena terra e offre il vantaggio di avere sempre a disposizione un ingrediente fresco per la cucina.

Timo

Piccolo nelle dimensioni ma straordinariamente resistente. Il timo si adatta bene ai terreni poveri e asciutti e necessita di pochissima acqua. È ideale per chi dispone di poco spazio e vuole creare un angolo aromatico sul balcone. Durante la fioritura produce minuscoli fiori molto apprezzati dagli insetti impollinatori.

Salvia

Le sue foglie argentate sembrano fatte apposta per riflettere il sole estivo. La salvia tollera molto bene le alte temperature e continua a crescere anche nei periodi più secchi. Oltre all'utilizzo in cucina, è apprezzata per il suo aspetto ornamentale e per il profumo intenso che sprigiona nelle giornate più calde.

Oleandro

È una delle piante che meglio rappresentano il paesaggio mediterraneo. Fiorisce per gran parte dell'estate con colori che vanno dal bianco al rosa intenso e riesce a sopravvivere anche a lunghi periodi senza pioggia. Proprio per la sua resistenza viene spesso utilizzato nelle aiuole pubbliche e lungo le strade. Attenzione però: tutte le sue parti sono tossiche se ingerite.

Bouganville

Basta uno sguardo per pensare immediatamente alle vacanze. La bouganville ama il caldo intenso e il sole diretto e offre una delle fioriture più spettacolari del Mediterraneo. Richiede poche irrigazioni e cresce rapidamente, arrampicandosi su muri, pergolati e recinzioni. In molte località costiere è diventata un elemento caratteristico del paesaggio.

Agave

Scultorea e resistente, l'agave sembra nata per affrontare la siccità. Le sue foglie carnose immagazzinano acqua e le permettono di superare senza difficoltà anche le settimane più torride. È una pianta perfetta per chi cerca soluzioni decorative a bassa manutenzione e si inserisce bene sia nei giardini moderni sia in quelli più rustici.

Aloe Vera

Negli ultimi anni è diventata una delle piante più popolari grazie alle sue proprietà lenitive. Resiste molto bene al caldo e necessita di irrigazioni sporadiche. Le sue foglie carnose contengono un gel utilizzato tradizionalmente per alleviare arrossamenti e piccole irritazioni della pelle, particolarmente frequenti durante l'estate.

Lantana

Produce per mesi fiori dai colori vivaci che attirano farfalle e insetti utili. È una pianta estremamente resistente alle alte temperature e continua a fiorire anche quando altre specie iniziano a soffrire. La sua capacità di adattamento la rende ideale per giardini esposti al sole e per balconi particolarmente caldi.

Pittosforo

Elegante e discreto, il pittosforo è molto diffuso nelle zone costiere proprio per la sua capacità di tollerare vento, caldo e salsedine. Viene spesso utilizzato per creare siepi compatte e ordinate, ma può essere coltivato anche come arbusto ornamentale. In primavera produce piccoli fiori profumati che ricordano il delicato aroma dei fiori d'arancio.

Un trucco in più

Anche la pianta più resistente può soffrire se viene annaffiata nel momento sbagliato. Gli esperti consigliano di irrigare all'alba o dopo il tramonto, quando l'evaporazione è minore. Un sottile strato di corteccia o pacciamatura sul terreno può inoltre aiutare a trattenere l'umidità e ridurre il consumo d'acqua.

(Unioneonline/D)

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