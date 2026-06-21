Un incontro per approfondire il tema della rappresentazione delle donne nell’informazione e il contributo che apportano alla qualità del confronto democratico. Sabato 27 giugno alle 20.30 ultimo appuntamento stagionale de “La Finestra sul Giardino”, in via Pietro Nenni 5, a Sassari. Protagonista del format che mette insieme arte, cultura e buon cibo, la giornalista Bianca Berlinguer.

Titolo della serata: “La voce delle donne nell’informazione e nel dibattito pubblico” che vedrà la giornalista dialogare con Elias Vacca, avvocato, già parlamentare e animatore di iniziative culturali e di approfondimento pubblico.

Bianca Berlinguer ripercorrerà le tappe più significative della propria carriera, le sfide affrontate nel mondo dei media e il significato della leadership femminile in un settore in continua evoluzione. L’incontro offrirà inoltre l’occasione per approfondire il tema della rappresentazione delle donne nell’informazione e il contributo che esse apportano alla qualità del confronto democratico. Uno spazio particolare sarà dedicato alle nuove generazioni, con riflessioni, suggerimenti e testimonianze rivolte a chi desidera intraprendere un percorso nel giornalismo, nella comunicazione e nella vita pubblica.

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