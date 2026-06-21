Fermi e controlli ieri notte a Sassari durante una operazione della polizia locale.

Dalle 23 a oltre le 3 del mattino di oggi, domenica 21 giugno, gli agenti si sono spostati lungo i vicoli di Sassari Vecchia procedendo alla verifica dei documenti e operando una serie di accertamenti sulle auto. Una persona è stata fermata per possesso di droga, aveva con sé una rilevante somma di denaro, ed è stata poi condotta nel comando di via Carlo Felice.

L’intervento notturno della polizia locale è il secondo, nel giro di poco tempo, e arriva dopo i recenti episodi di risse e pestaggi che, nell’ultimo periodo, stanno emergendo in centro storico.

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