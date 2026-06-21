Sardegna, estate al via con il boom di prenotazioni. Federalberghi: «Previsioni ottime per l’Isola»Trainano stranieri e visibilità internazionale, resta il nodo trasporti
Il primo giorno d'estate si apre con i migliori auspici per la Sardegna. Sono stati 20 giorni di giugno molto buoni per le presenze turistiche, merito forse del richiamo dell'America's Cup ma anche della guida Lonely Planet, che ha celebrato la Sardegna inserendola nella Best in Travel 2026.
Ottime le previsioni di Federalberghi Sud Sardegna per i mesi di luglio e agosto. Il presidente, Fausto Mura, parla di «tantissime prenotazioni, molte più dell’anno scorso».
A scegliere l’Isola come sempre molti stranieri, con tedeschi, spagnoli, francesi e inglesi in testa. Non mancano gli americani, e numerosi quest’anno anche i polacchi, che «hanno aumentato in modo esponenziale la loro presenza».
Punto dolente i trasporti, per cui Mura esprime preoccupazione soprattutto con l’arrivo della bassa stagione e il drastico taglio delle destinazioni negli aeroporti dell’Isola.