Grande emozione per la comunità parrocchiale dello Spirito Santo a Porto Torres che ha celebrato il decimo anniversario della dedicazione della propria chiesa.

La ricorrenza si è aperta nel pomeriggio di venerdì 19 giugno con l’incontro formativo intitolato "La comunità in cammino: abitare la Chiesa, essere Chiesa". Il dibattito, moderato dal parroco don Andrea Stara, ha offerto spunti di riflessione grazie agli interventi dei relatori Monsignor Pierangelo Muroni, decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana, che ha approfondito il tema "Abitare la Liturgia", soffermandosi sul profondo rapporto che lega lo spazio liturgico al popolo di Dio, e di monsignor Marco Carta, canonico del Capitolo Turritano, che ha preso la parola per illustrare come una comunità viva sappia infondere significato e dare forma concreta allo spazio sacro.

Il culmine della giornata con la solenne concelebrazione eucaristica.

Per l'occasione è stata allestita la mostra sui ricordi della chiesa organizzata dal gruppo scout Agesci di Porto Torres. La serata si è infine conclusa nei locali parrocchiali di via IV Novembre, dove un momento conviviale ha permesso a tutti i presenti di condividere la gioia della festa in uno spirito di fraterna armonia.

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