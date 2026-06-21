Un nuovo polmone verde con spazi per le passeggiate in assoluta tranquillità. A Muros è stato inaugurato il parco Monte Muros, una giornata speciale, resa ancora più bella dalla partecipazione di tanti cittadini, famiglie, associazioni e volontari. Il progetto voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Tolu, è stato accolto con favore dalla comunità.

«Consegniamo un nuovo spazio di incontro, svago e contatto con la natura, un luogo che appartiene a tutti e che potrà essere vissuto e valorizzato ogni giorno», ha detto il primo cittadino. Presenti anche gli uomini della Compagnia Barracellare di Muros, l’associazione proloco Muros che ha allestito un momento conviviale.

«Insieme continuiamo a costruire una comunità sempre più accogliente, attenta all’ambiente e ricca di opportunità per le nuove generazioni, ha concluso il sindaco. Nel parco sono posizionate panchine, spazi per bambini e adulti, percorsi per passeggiate e strutture in legno per picnic e sedute con tavoli dove poter condividere il pranzo sotto l'ombra degli alberi».

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