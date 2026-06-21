Si è insediata nel fine settimana a Nulvi la nuova giunta comunale guidata dal neo sindaco Mario Latte. La guida di “Nuova Nulvi”, ex assessore ai Lavori Pubblici nel precedente esecutivo, ha scelto i quattro a cui affidare le deleghe.

Sono Antonio Nioola, titolare delle competenze per Agricoltura, Viabilità e strade rurali, Ambiente e tutela del territorio, Rapporti con allevatori e operatori del comparto agro-pastorale. Roberto Murgia avrà invece le deleghe per Decoro e Arredo urbano, Patrimonio comunale e servizi cimiteriali, Cura e valorizzazione spazi pubblici.

A Gloria Brozzu gli incarichi per Turismo e Associazionismo mentre Sara Fois ha le deleghe per Politiche sociali, Pubblica istruzione, Pari opportunità, Inclusione sociale e sostegno, Rapporti con la scuola e servizi educativi. Latte, coi suoi 26 anni, è uno dei sindaci più giovani dell’Isola e, come professione, svolge quella di imprenditore in una ditta edile di famiglia.

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