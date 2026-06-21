Il traghetto Altair della compagnia Gnv, arrivato questa mattina al molo di Ponente, nello scalo marittimo di Porto Torres, garantirà i collegamenti con Genova in sostituzione del traghetto Azzurra interessato da un incendio che, venerdì sera durante il viaggio, è divampato nella sala macchine mettendo fuori uso due dei quattro motori.

Sull’episodio, accaduto a circa 40 miglia da Porto Torres, nelle acque internazionali di pertinenza Sar delle autorità marittime francesi, è stata aperta una inchiesta amministrativa da parte della Guardia costiera di Porto Torres per ricostruire la vicenda e risalire alle cause del rogo.

Questa mattina il comandante della nave, Davide De Marzo, e  parte degli uomini del suo equipaggio intervenuti nell’emergenza sono stati chiamati in Capitaneria per essere sottoposti ad interrogatorio.

Sulla nave, ormeggiata nel molo industriale Asi dopo il rientro a traino tramite i rimorchiatori dal largo del sud della Corsica fino allo scalo turritano, sono saliti gli ispettori della Guardia costiera, i vigili del fuoco e i funzionari dello Spresal dela Asl 1 di Sassari per controllare i motori in avaria e capire cosa sia realmente successo.

Gli elementi raccolti insieme alle relazioni tecniche dei vigili del fuoco serviranno a far luce sulla vicenda, una indagine amministrativa per capire le cause e le eventuali responsabilità.

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«La nave Azzurra prima di riprendere a viaggiare dovrà essere sottoposta a visita ispettiva da parte dell’organismo di classifica», spiega il comandante della Capitaneria, il capitano di fregata Mirko Orrù, «in seguito verranno stabilite alcune prescrizioni sulle lavorazioni e sulle modalità con cui dovranno essere effettuati gli interventi di ripristino che, una volta conclusi, dovranno essere testati dall’istituto di classifica per confermare il certificato di classe della nave, e successivamente verranno rilasciati i certificati di sicurezza da parte della Guardia costiera per consentire la ripresa della navigazione».

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