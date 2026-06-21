«Se c'è una ragazza che esprime tanta sardità, penso sia lei. Alessia non è solo la campionessa plurititolata che conosciamo, ma è soprattutto una ragazza legata alla sua terra, a quei valori che non dimentica mai». Massimo Onnis spiega così la sua scelta da artista. Ovvero, realizzare un dipinto dedicato ad Alessia Orro (115x90 cm, tecnica mista su tela), a quella pallavolista isolana apprezzata ovunque. Ebbene, sabato sera a La Caletta l’opera è stata consegnata all’atleta di Narbolia.

Parallelismo

Il poliedrico artista, nato a Villacidro ma trapiantato a Nuoro da decenni, accosta la pallavolista sarda al numero uno del tennis mondiale. «Così come Jannik Sinner è un ragazzo che tutti vorrebbero avere come amico, e ogni mamma come figlio, Alessia Orro presenta gli stessi valori», dice Onnis. «Come il campione della racchetta anche lei è legatissima alla sua famiglia, non dimentica le sue origini e i valori che l’hanno forgiata».

L’augurio

«Auguro ad Alessia che l'opera l'accompagni per tutta la vita e che le porti fortuna, così come è successo per Jannik Sinner che da quando ho realizzato un dipinto a lui dedicato ha vinto quasi tutti i tornei dello Slam», conclude Massimo Onnis. «Oppure come capitato al villacidrese Fabio Aru, che è diventato l'unico ciclista sardo a diventare campione italiano e a indossare la maglia gialla al Tour de France. Sono contento di aver potuto incontrare Alessia, anche grazie all'impegno profuso dal presidente del Circolo nautico La Caletta, Orfeo Ruiu».

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