Ancora danni e disagi causati dal maltempo nel Sassarese.

Un muro di sostegno è crollato lungo la carreggiata sulla Statale 200 dell’Anglona, nei pressi di Logulentu.

Le abbondanti piogge hanno sgretolato una porzione di muro a secco sulla carreggiata, rendendo impossibile il passaggio alle auto.

Sul posto i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, assieme a Polizia locale e Anas. Non si registrano feriti.

