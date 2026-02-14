maltempo
14 febbraio 2026 alle 18:39aggiornato il 14 febbraio 2026 alle 18:43
Le forti piogge fanno sgretolare un muretto: Statale invasa dai massi nel SassareseVigili del fuoco, polizia locale e Anas sulla Statale 200 dell’Anglona, nei pressi di Logulentu
Ancora danni e disagi causati dal maltempo nel Sassarese.
Un muro di sostegno è crollato lungo la carreggiata sulla Statale 200 dell’Anglona, nei pressi di Logulentu.
Le abbondanti piogge hanno sgretolato una porzione di muro a secco sulla carreggiata, rendendo impossibile il passaggio alle auto.
Sul posto i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, assieme a Polizia locale e Anas. Non si registrano feriti.
