Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre, ad Alghero, alla rotatoria tra via Garibaldi e via Don Minzoni, dove una Citroën C3 e una moto di grossa cilindrata sono entrate in collisione.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un algherese di 58 anni, soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civile per gli accertamenti del caso.

Alla guida dell’utilitaria si trovava una donna di 70 anni residente a Bosa. La dinamica dello scontro è comunque ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta per effettuare i rilievi e accertare eventuali responsabilità.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e di bonifica della carreggiata, oltre all’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ferito. Gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Salvatore Masala, hanno eseguito gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta sequenza dell’incidente.

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