Un giovane è stato investito e ucciso da un’auto ieri sera mentre percorreva a piedi la Statale 200, nel Sassarese.

La vittima è Oussama Mahjoub, 23 anni, cittadino tunisino

La tragedia è avvenuta intorno alle 21.30 in località “Marritza”, il 23enne stava camminando lungo la Statale in direzione Castelsardo.

Inutili i soccorsi, sull’episodio indagano i carabinieri della Stazione di Sorso e della Compagnia di Porto Torres.

