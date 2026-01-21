l’incidente
21 gennaio 2026 alle 10:31aggiornato il 21 gennaio 2026 alle 10:31
A piedi sulla Statale 200 nel Sassarese, 23enne travolto e ucciso da un’autoLa tragedia è avvenuta ieri sera in località “Marritza” a Sorso, la vittima è un giovane tunisino
Un giovane è stato investito e ucciso da un’auto ieri sera mentre percorreva a piedi la Statale 200, nel Sassarese.
La vittima è Oussama Mahjoub, 23 anni, cittadino tunisino.
La tragedia è avvenuta intorno alle 21.30 in località “Marritza”, il 23enne stava camminando lungo la Statale in direzione Castelsardo.
Inutili i soccorsi, sull’episodio indagano i carabinieri della Stazione di Sorso e della Compagnia di Porto Torres.
