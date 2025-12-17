Ha perso il controllo dell’auto finendo in cunetta. L’incidente autonomo si è verificato alle 18 lungo la strada provinciale 90, in direzione Castelsardo. Un uomo di 56 anni di Sassari è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco dopo un intervento delicato e complesso che ha richiesto alcune ore.

Le squadre del comando di Sassari hanno trovato il conducente incastrato all’interno della propria auto, una Fiat Stilo finita fuori strada per motivi ancora da accertare, in una strada non particolarmente trafficata. I caschi rossi sono dovuti ricorrere a particolari tecniche specialistiche per portarlo all’esterno della vettura ed affidarlo alle cure degli operatori sanitari che lo hanno trasportato immediatamente all’ospedale.

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Valledoria per i rilievi e la sicurezza e il 118.

