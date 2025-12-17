Un anno e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni. Oggi in tribunale la giudice Valentina Nuvoli ha disposto la condanna per un 47enne sassarese autore, secondo le accuse, di numerose condotte violente contro l’ex compagna, lungo 7 mesi nel 2017. Tra queste le percosse con un bastone, gli schiaffi, le mani strette sulla gola e le minacce di morte, in un clima di abuso alcolico e di sostanze stupefacenti.

Tanti gli episodi di aggressione riferiti in Aula, che spesso si concludevano con l’intervento delle forze dell’ordine e con il trasporto della donna al pronto soccorso per le lesioni riportate. Un vero incubo per la 56enne che era pure imputata per aver fornito false dichiarazioni al pm in merito a quanto accaduto con l’uomo.

Comportamento spiegato dall’avvocato di parte civile, Claudio Mastandrea, dalla paura delle reazioni dell’ex compagno, difeso dalla legale Alessandra Rosa. La giudice ha anche stabilito il risarcimento di 3mila euro a favore della parte offesa. Il pm, Ermanno Cattaneo, aveva sollecitato in discussione una condanna a 2 anni e 6 mesi.

© Riproduzione riservata