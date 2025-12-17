Domani, giovedì, riprendono i lavori del Consiglio comunale di Sinnai. Due i punti iscritti all'ordine del giorno: discussione delle interrogazioni e l'approvazione del regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell'imposta di soggiorno. Da discutere in particolare gli emendamenti presentati dalla minoranza costituita da "Sinnai libera", "Forza Italia" e "Uniti per Sinnai". Complessivamente, una sessantina. Una decina sono stati presentati la scorsa settimana dal capo gruppo di Uniti per Sinnai. Sono stati tutti respinti (favorevole la minoranza, contraria la maggioranza). Si proseguirà domani con gli altri emendamenti previsti. La settimana scorsa il consigliere di Sinnai libera, Aldo Lobina ha proposto il ritiro degli emendamenti con l'approvazione della istituzione della Tassa di soggiorno, ma con la sospensione dell'esame del regolamento che «necessita – ha detto – di essere rivisto in Commissione prima di arrivare nuovamente in Giunta e in Consiglio. Il regolamento così come ci viene proposto, non va bene».

Lobina ha ravvisato anche la necessità di preparare l'intero apparato tecnico e burocratico per la gestione della tassa e l'istituzione dell'imposta di soggiorno inizialmente da maggio a giugno, periodo di maggior afflusso turistico. Fatto è che poi dopo varie interpretazioni fra le parti, è iniziata l'illustrazione degli emendamenti presentati dal capo gruppo di Uniti per Sinnai, Roberto Loi che ha avanzato le proposte di modifica sollecitate dal suo gruppo. E' seguita immediatamente la votazione con la maggioranza che ha respinto questi primi emandamenti. Durante la discussione nata sulla tassa, sono intervenuti Roberto Loi, Aldo Lobina, Walter Zucca, il presidente della Commissione Statuto e regolamenti Marco Floris e l'assessore al turismo Cristiano Spina. Si proseguirà domani con gli altri emendamenti.

